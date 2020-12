DJ PTA-News: 4basebio AG: Update zum Stand der Abwicklung der Abspaltung

Heidelberg (pta025/17.12.2020/11:15) - Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) teilt mit, dass der formelle Antrag auf Sitzverlegung und Eintragung der 4basebio SE im Companies House von England und Wales zwischenzeitlich eingereicht worden und in Bearbeitung ist. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sowohl die banktechnische Umsetzung der Abspaltung als auch die Aufnahme des Börsenhandels für die 12.317.473 Aktien der 4basebio SE im Laufe des Januar 2021 erfolgt.

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 8. Dezember 2020 erläutert, erfolgt bis zur Eintragung der 4basebio SE im Companies House und der anschließenden Aufnahme der Aktien der 4basebio SE beim Zentralverwahrer CREST die Notierung der Aktien der 4basebio AG im regulierten Markt an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main sowie im Freiverkehr an allen anderen deutschen Wertpapierbörsen noch "cum" Abspaltung, d.h., wenn 4basebio AG-Aktien gehandelt werden, dann beinhalten sie einen Anspruch auf die für die betreffenden 4basebio AG-Aktien als Gegenleistung für die Abspaltung zugeteilten 4basebio SE-Aktien bzw. Teilrechte an 4basebio SE-Aktien. Damit verkörpern die zum Börsenhandel zugelassenen 4basebio AG-Aktien bis zur banktechnischen Umsetzung der Abspaltung wirtschaftlich noch eine Teilhabe an den auf die 4basebio SE abgespaltenen Geschäftsaktivitäten.

Das exakte Datum der voraussichtlich im Januar 2021 erfolgenden börsentechnischen Abtrennung der 4basebio SE-Aktien von den 4basebio AG-Aktien ("Ex Tag") wird mit gesonderter Zuteilungsbekanntmachung im Bundesanzeiger sowie einer weiteren Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt bekanntgegeben, nachdem die Eintragung der Sitzverlegung erfolgt ist. Die 4basebio AG-Aktionäre müssen zur späteren Abwicklung der Zuteilung der 4basebio SE-Aktien selbst nichts veranlassen.

Über die 4basebio AG: Die 4basebio AG (ehemals Expedeon AG) hat ihre Immunologie- und Proteomik-Geschäfte am 1. Januar 2020 an Abcam plc verkauft. Nach der Abspaltung des verbleibenden Genomik-Geschäfts in die 4basebio SE am 8. Dezember 2020 wird sich das Unternehmen neben der 30%igen Beteiligung an der 4basebio SE auf den Einsatz seiner Barmittel in geeignete Investitionsmöglichkeiten innerhalb des Biotech-Sektors und in anderen Bereichen konzentrieren. Die 4basebio AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801). Mehr Informationen: www.investors.4basebio.com.

