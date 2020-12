DJ Wirecard Solutions South Africa erfolgreich verwertet - Adumo RF übernimmt Zahlungsabwickler

DGAP-Media / 2020-12-17 / 11:18 *Pressemitteilung * *Rechtsanwalt Dr. Michael Jaffé* *Insolvenzverwalter der* *Wirecard Technologies GmbH, Aschheim* *Wirecard Solutions South Africa erfolgreich verwertet* *Adumo RF übernimmt Zahlungsabwickler* *München/Aschheim/Kapstadt, 17. Dezember 2020.* In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard Technologies GmbH konnte nun ein weiterer Verwertungserfolg erzielt werden. Adumo RF Pty Ltd, Südafrikas größter unabhängiger Zahlungsdienstleister, erwirbt die Wirecard Solutions South Africa (Pty) Ltd (Wirecard South Africa), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wirecard Technologies GmbH. Ein entsprechender Vertrag wurde nun unterzeichnet. Wirecard South Africa ist eine weitere Beteiligung, die nach dem Verkauf des europäischen Kerngeschäfts von Wirecard zur Verwertung in einem internationalen Investorenprozess anstand. Als führender E-Commerce-Zahlungsabwickler in der Region unterhält Wirecard South Africa eine eigene unabhängige Technologie-Plattform, die an die lokalen Bankeninfrastrukturen und regulatorischen Richtlinien in Südafrika sowie anderen Ländern südlich der Sahara angepasst ist. In dem Bieterverfahren zog Wirecard South Africa daher das Interesse lokaler, regionaler und auch internationaler Unternehmen auf sich. Mit der Akquisition von Wirecard South Africa festigt Adumo seine führende Position als afrikanisches Fintech, das echte Omnichannel-Zahlungsabwicklung jetzt auch für E-Commerce ermöglicht. Zur Adumo-Gruppe gehören dabei weitere namhafte Zahlungsdienstleister wie Sureswipe, Innervation Pan African Payments und iKhoka. "Wir freuen uns, dass wir eine weitere Beteiligung erfolgreich verkaufen konnten. Trotz der herausfordernden Umstände des Insolvenzverfahrens und der weltweiten Einschränkungen aufgrund der COVID 19-Pandemie konnten wir den Geschäftsbetrieb bei Wirecard South Africa aufrechterhalten und die Beteiligung mit einem sehr guten Ergebnis für die Gläubiger verwerten", so Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé. Der Verkauf von Wirecard Südafrika beinhaltet Wirecard Payment Services Namibia (Pty) Ltd und unterliegt noch der Genehmigung durch die örtlichen Aufsichtsbehörden. *Weitere Informationen:* *Dr. jur. Michael Jaffé *zählt zu den erfahrensten und renommiertesten Insolvenzverwaltern Deutschlands. Er wird seit über zwei Jahrzehnten regelmäßig von den Gerichten in schwierigen und großen Insolvenzfällen bestellt, in denen es darum geht, das Vermögen für die Gläubiger zu sichern und bestmöglich zu verwerten. Eine besondere Expertise liegt dabei auf mehrstufigen Konzerninsolvenzverfahren und Verfahren mit grenzüberschreitenden Sachverhalten oder schwierig zu verwertenden Vermögensgegenständen. Zu den national und international bekanntesten Insolvenzverfahren von Dr. jur. Michael Jaffé zählen der Medienkonzern KirchMedia des verstorbenen Dr. Leo Kirch, der vormals weltweit tätige Speicherchip-Hersteller Qimonda sowie die deutschen Tochtergesellschaften der Petroplus-Gruppe. Darüber hinaus gelang es ihm, unter anderem die Sanierung des Wohnwagen-Produzenten Knaus Tabbert, der Grob Aerospace sowie der Cinterion Wireless Modules Holding GmbH erfolgreich abzuschließen. Als Insolvenzverwalter der Stadtwerke Gera Aktiengesellschaft, einer Holdinggesellschaft für Beteiligungen der Stadt Gera zur Daseinsfürsorge, fand er für alle Betriebe eine dauerhafte Lösung. Als Insolvenzverwalter der insolventen Fondsgesellschaft NARAT GmbH & Co. KG veräußerte Dr. jur. Michael Jaffé eines der größten Gewerbeimmobilien-Portfolios in Nordrhein-Westfalen. Im Insolvenzverfahren der DCM Deutsche Capital Management (DCM AG), mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 4,7 Mrd. Euro ein führender Anbieter von geschlossen Fonds in Deutschland, arbeitete er die komplexen Strukturen auf und verwertete erfolgreich die Beteiligungen. Er ist darüber hinaus Insolvenzverwalter der Pro Health AG, der Phoenix Solar AG und der Dero Bank AG. Als Insolvenzverwalter von drei deutschen P&R Container-Verwaltungsgesellschaften verwertet er im Rahmen einer komplexen grenzüberschreitenden Struktur die weltweite Containerflotte mit dem Ziel, die Schäden für die rund 54.000 Anleger zu minimieren, die über 3 Milliarden Euro zu den Insolvenztabellen angemeldet haben. Das Amtsgericht München hat mit Beschluss vom 25. August 2020 Dr. jur. Michael Jaffé zum Insolvenzverwalter der Wirecard AG sowie der Wirecard Technologies GmbH, der Wirecard Issuing Technologies GmbH, der Wirecard Service Technologies GmbH, der Wirecard Acceptance Technologies GmbH, der Wirecard Sales International Holding GmbH sowie der Wirecard Global Sales GmbH bestellt. Die Kanzlei *JAFF?? Rechtsanwälte Insolvenzverwalter *ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine der führenden Kanzleien auf den Gebieten Insolvenzverwaltung, Insolvenzrecht sowie Sanierung (nach dem ESUG), insbesondere in komplexen und grenzüberschreitenden Verfahren. Eine wichtige Grundlage dafür ist die regelmäßig gerade bei komplexen Verfahren gefragte langjährige Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit. Nicht zuletzt deshalb genießt die Kanzlei seit Jahrzehnten das Vertrauen von Gerichten und Gläubigern gerade in schwierigen Verfahren, in denen widerstreitende Interessen der Beteiligten bestehen. *Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:* Medienkontakt für den Insolvenzverwalter: Sebastian Brunner Tel.: +49175/5604673 E-Mail: sebastian.brunner@brunner-communications.de

