Märkte um 12: DAX setzt Kletterpartie fort - adidas ist zuversichtlich für das Weihnachtsgeschäft

Der DAX setzt die Kletterpartie der Vortage am Donnerstagmittag fort. Zeitweise geht es hier um 0,8 Prozent nach oben, womit hier die 13.700er-Marke ins Visier gerückt ist. Gelingt hier der Ausbruch, dürfte schnell das Februar-Allzeithoch bei 13.795 Punkten in Angriff genommen werden.

Die Chancen für neue Rekordstände stehen bestens, denn die Vorgaben aus den USA sind weiterhin hervorragend. Dow Jones und S&P 500 notieren auf Rekordniveau, und der Nasdaq 100 hat am Mittwoch ein weiteres Allzeithoch markiert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 13.674 MDAX +0,3% 30.051 TecDAX +0,5% 3.157 SDAX +0,7% 14.441 Euro Stoxx 50 +0,5% 3.559

Am Donnerstagmittag gab es im DAX 24 Gewinner und sechs Verlierer. Am stärksten gewann die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0), die zeitweise um über zwei Prozent zulegte. Für Kursauftrieb sorgte hier Konzernchef Kasper Rorsted, der trotz der Lockdowns in Deutschland und Teilen Europas zuversichtlich für das Weihnachtsgeschäft ist. Dem CEO zufolge sind weltweit mehr als 90 Prozent aller eigenen Sportartikelgeschäfte geöffnet. Das vierte Quartal laufe "entsprechend den Erwartungen".

