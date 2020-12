In den letzten Wochen zog die Aixtron-Aktie um rund 50 Prozent an. Nach einer kurzen Verschnaufpause nimmt der Kurs nun wieder Fahrt auf. Eine Fortsetzng der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich zwischen 14 und 16 Euro scheint möglich. Unterstützung kommt von Seiten der Analysten, die ihre Kursziele deutlich anheben.Warburg Research ("Buy") hat das Kursziel für Aixtron Anfang der Woche von 11,50 auf 14 Euro angehoben. Heute legen die Kollegen von ODDO BHF nach, die die Aktie des Herstellers von Depositionsanlagen ...

