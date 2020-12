Die Jeans-Kultmarke lebt wieder - und gibt an der Börse weiter Gas. Am Mittwoch kletterte die Aktie von Levi Strauss um 2,6 Prozent auf 21,35 Dollar und stieg damit auf den höchsten Stand seit März. Der Titel profitiert weiterhin von einer Aufstufung von Goldman Sachs. Das Rekordhoch rückt in greifbare Nähe.Nach dem Break über die Marke von 20,50 Dollar rückt nun der Widerstand aus dem Sommer 2019 im Bereich 21,80 Dollar in den Fokus. Angesichts des starken Momentums, das Levi Strauss derzeit aufweist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...