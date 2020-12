Der DAX hat nach dem Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch in den Rallyemodus geschaltet. Am Donnerstag steigt er kurzzeitig über die Marke von 10.700, ehe ein paar Gewinnmitnahmen einsetzen. Die Chartampel steht jedoch auf Grün und lässt noch in diesem Jahr ein neues Rekordhoch erwarten. Ob es sich dabei nur um eine Zwischenetappe oder das Ende der Aufwärtsbewegung handelt, erfahren Sie im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

