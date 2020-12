Wien (www.anleihencheck.de) - Die FED hat gestern die (Mindest-) Erwartungen erfüllt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Erwartungsgemäß habe die US-Notenbank die Leitzinsen unverändert gelassen. Jedoch sei der kurzfristige Charakter der Forward Guidance der Anleihekäufe herausgenommen worden. Diese würden nun nicht lediglich während den nächsten Monaten im aktuellen Ausmaß fortgeführt, sondern so lange, bis ein substantieller Fortschritt zum Erreichen der Ziele der Vollbeschäftigung und der Preisstabilität erreicht worden sei. Zusätzlicher geldpolitischer Stimulus sei richtigerweise als nicht zielführend erachtet worden, da die aktuell besonders stark betroffenen Branchen nicht unter ungünstigen Finanzierungsbedingungen, sondern unter vorsorglichen oder verordneten Beschränkungen leiden würden. In diesem Zusammenhang habe Powell die bereits gewohnte Forderung nach weiteren Fiskalmaßnahmen durch die US-Regierung erneuert. Und in der Tat scheine nun in Washington endlich Bewegung in die Sache zu kommen. So hätten sich gestern die Hinweise darauf verdichtet, dass noch vor Weihnachten eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern gefunden werden könne. ...

