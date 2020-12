DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Carl Zeiss Meditec AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Carl Zeiss Meditec AG: Veröffentlichung gemäß § 111c Abs. 4 AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



17.12.2020 / 13:30

Die Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA, USA, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704), hat heute einen langfristigen Mietvertrag für ein neues Werksgelände am Standort Dublin, Kalifornien, als Mieterin, mit der Carl Zeiss, Inc., White Plains, NY, USA, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Carl Zeiss AG, die direkt und indirekt insgesamt mit rund 59% an der Carl Zeiss Meditec AG beteiligt ist, als Vermieterin, geschlossen. Die Dauer des Mietvertrags beläuft sich auf 10 Jahre, beginnend am 01.01.2021. Die Jahresgrundmiete beläuft sich anfänglich auf ca. 5,7 Mio. USD. Der Gesamtwert des Mietvertrags über 10 Jahre beträgt inklusive einer jährlichen dynamischen Mietanpassung ca. 62 Mio. USD. Die gemieteten Anlagen werden eine Nutzfläche von ca. 11.800 Quadratmetern haben. Die Konditionen des neuen Mietvertrags sind nach Einschätzung des Vorstands der Carl Zeiss Meditec AG auf der Grundlage ortsüblicher Vergleichsmieten für Gewerbeimmobilien ähnlicher Art, Größe, Zustand, Bebauung und Lage als marktüblich zu bewerten. Die Marktüblichkeit hat der Vorstand anhand einer umfassenden Dokumentation, in der unter anderem die Mietkonditionen am aktuellen Standort unter Berücksichtigung geplanter Erweiterungs- und Ausbaukosten mit Miet- bzw. Leasingangeboten von Fremdanbietern in der Region verglichen werden, überprüft. Am Standort Dublin beschäftigt die Carl Zeiss Meditec, Inc. derzeit mehr als 700 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren wird mit einem weiteren Anstieg der Mitarbeiterzahl gerechnet, das neue Werksgelände soll dem starken Wachstum des Unternehmens Rechnung tragen.

