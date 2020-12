Die Aktie von Curevac verliert heute rund 11% an Wert und notiert damit wieder deutlich unter der Kursmarke von 100 Euro (aktueller Kurs: 85 Euro). Dabei hatte sich der Titel des Biotech-Spezialisten noch am 09. Dezember 2020 auf ein neues Allzeithoch bei 108,20 Euro geschraubt und Curevac-Aktionäre können sich seit dem Börsengang am 14. August 2020 über einen Kursgewinn in...

Den vollständigen Artikel lesen ...