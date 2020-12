Auf der Sitzung am 16. Dezember 2020 hat der Rat der US-Zentralbank (Fed) die Zinsen unverändert belassen in einer Bandbreite von 0,0 - 0,25 Prozentpunkten.(*) Das war im Vorfeld von den Märkten erwartet worden. Ebenfalls erwartet war die Bekanntgabe, die Fed werde weiter Schuldpapiere (Staats- und Hypothekaranleihen) in Höhe von 120 Mrd. USD pro Monat kaufen; nicht beschlossen wurde hingegen, fortan verstärkt Schuldpapiere mit längeren Laufzeiten (Duration) zu erwerben. Kein Zweifel: Ihre extrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...