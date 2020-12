DJ ÜBERSICHT/Emissionskalender 2021 des Bundes

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund will 2021 folgende Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente emittieren, wie er am Donnerstag im Rahmen der Vorstellung seiner Emissionsplanung bekanntgab. In der Übersicht nicht aufgeführt sind Auktionen inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 6 bis 8 Milliarden Euro, die monatlich vorgesehen sind, ausgenommen August und Dezember. Außerdem sind zwei Emissionen 30-jähriger Anleihen geplant, davon eine grüne Anleihe im Mai, die zweite im September.

KAPITALMARKTINSTRUMENTE Termin Instrument Laufzeit Art Volumen Fälligkeit ISIN Kupon Mio EUR Di 05.01.21 Schatz 2 J A 6.000 15.12.22 DE0001104826 0,00% Mi 06.01.21 Bund 10 J N 5.000 15.02.31 DE0001102531 Mi 13.01.21 Bobl 5 J N 5.000 10.04.26 DE0001141836 Mi 20.01.21 Bund 30 J A 1.500 15.08.50 DE0001102481 0,00% Mi 27.01.21 Bund 10 J A 4.000 15.02.31 DE0001102531 Di 02.02.21 Schatz 2 J N 6.000 10.03.23 DE0001104834 Mi 10.02.21 Bobl 5 J A 4.000 10.04.26 DE0001141836 Mi 17.02.21 Bund 30 J A 1.500 15.08.48 DE0001102432 1,25% Mi 24.02.21 Bund 10 J A 4.000 15.02.31 DE0001102531 Mi 03.03.21 Bund 15 J N 3.000 15.05.36 DE0001102549 Mi 10.03.21 Bobl 5 J A 4.000 10.04.26 DE0001141836 Di 16.03.21 Schatz 2 J A 5.000 10.03.23 DE0001104834 Mi 17.03.21 Bund 30 J A 1.500 15.08.50 DE0001102481 0,00% Mi 24.03.21 Bund 10 J A 4.000 15.02.31 DE0001102531 Mi 31.03.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Summe 1. Quartal 57.000 Mi 07.04.21 Bobl 5 J A 4.000 10.04.26 DE0001141836 Mi 14.04.21 Bund 30 J A 1.000 15.08.48 DE0001102432 1,25% Di 20.04.21 Schatz 2 J A 5.000 10.03.23 DE0001104834 Mi 21.04.21 Bund 10 J A 4.000 15.02.31 DE0001102531 Di 27.04.21 Bund 7 J N 4.000 15.11.28 DE0001102556 Mi 28.04.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Mi 05.05.21 Bobl 5 J A 4.000 10.04.26 DE0001141836 Di 18.05.21 Schatz 2 J N 6.000 16.06.23 DE0001104842 Mi 19.05.21 Bund 10 J A 4.000 15.02.31 DE0001102531 Mi 26.05.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Mi 02.06.21 Bobl 5 J A 3.000 10.04.26 DE0001141836 Di 08.06.21 Bund 7 J A 3.000 15.11.28 DE0001102556 Mi 09.06.21 Bund 30 J A 1.500 15.08.50 DE0001102481 0,00% Di 15.06.21 Schatz 2 J A 5.000 16.06.23 DE0001104842 Mi 16.06.21 Bund 10 J N 5.000 15.08.31 DE0001102564 Mi 23.06.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Summe 2. Quartal 57.000 Mi 07.07.21 Bobl 5 J N 5.000 09.10.26 DE0001141844 Di 13.07.21 Schatz 2 J A 5.000 16.06.23 DE0001104842 Mi 14.07.21 Bund 10 J A 4.000 15.08.31 DE0001102564 Di 20.07.21 Bund 7 J A 3.000 15.11.28 DE0001102556 Mi 21.07.21 Bund 30 J A 1.000 15.08.48 DE0001102432 1,25% Mi 28.07.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Mi 04.08.21 Bobl 5 J A 4.000 09.10.26 DE0001141844 Mi 11.08.21 Bund 10 J A 4.000 15.08.31 DE0001102564 Di 17.08.21 Schatz 2 J N 6.000 15.09.23 DE0001104859 Mi 18.08.21 Bund 30 J A 1.000 15.08.50 DE0001102481 0,00% Di 24.08.21 Bund 7 J A 3.000 15.11.28 DE0001102556 Mi 01.09.21 Bobl 5 J A 4.000 09.10.26 DE0001141844 Mi 08.09.21 Bund/grün 10 J N 3.000 15.08.31 DE0001030732 Di 14.09.21 Schatz 2 J A 5.000 15.09.23 DE0001104859 Di 21.09.21 Bund 7 J A 3.000 15.11.28 DE0001102556 Mi 22.09.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Mi 29.09.21 Bund 10 J A 4.000 15.08.31 DE0001102564 Summe 3. Quartal 60.000 Mi 06.10.21 Bobl 5 J A 4.000 09.10.26 DE0001141844 Di 12.10.21 Schatz 2 J A 5.000 15.09.23 DE0001104859 Mi 13.10.21 Bund 30 J A 1.000 15.08.52 DE0001102572 Mi 20.10.21 Bund/grün 10 J A 3.000 15.08.31 DE0001030732 Di 26.10.21 Bund 7 J A 3.000 15.11.28 DE0001102556 Mi 27.10.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Mi 03.11.21 Bobl 5 J A 4.000 09.10.26 DE0001141844 Di 09.11.21 Schatz 2 J N 6.000 15.12.23 DE0001104867 Mi 10.11.21 Bund 10 J A 3.000 15.08.31 DE0001102564 Mi 17.11.21 Bund 30 J A 1.000 15.08.52 DE0001102572 Mi 24.11.21 Bund 15 J A 2.500 15.05.36 DE0001102549 Di 30.11.21 Bund 7 J A 3.000 15.11.28 DE0001102556 Mi 01.12.21 Bobl 5 J A 3.000 09.10.26 DE0001141844 Di 07.12.21 Schatz 2 J A 4.000 15.12.23 DE0001104867 Mi 08.12.21 Bund 10 J A 3.000 15.08.31 DE0001102564 Summe 4. Quartal 48.000 Summe Gesamtjahr 222.000 GELDMARKTINSTRUMENTE Termin Instrument (Rest-) Art Volumen Fälligkeit ISIN Laufzeit Mio EUR Mo 04.01.21 Bubill 6 M A 4.000 28.07.21 DE0001030237 Mo 11.01.21 Bubill 5 M A 3.000 09.06.21 DE0001030229 Mo 11.01.21 Bubill 11 M N 4.000 15.12.21 DE0001030328 Mo 18.01.21 Bubill 3 M A 3.000 14.04.21 DE0001030203 Mo 18.01.21 Bubill 9 M A 3.000 27.10.21 DE0001030260 Mo 25.01.21 Bubill 12 M N 4.000 19.01.22 DE0001030336 Mo 01.02.21 Bubill 3 M A 3.000 05.05.21 DE0001030211 Mo 01.02.21 Bubill 9 M A 3.000 24.11.21 DE0001030278 Mo 08.02.21 Bubill 6 M A 4.000 25.08.21 DE0001030245 Mo 15.02.21 Bubill 5 M A 3.000 28.07.21 DE0001030237 Mo 15.02.21 Bubill 11 M A 3.000 19.01.22 DE0001030336 Mo 22.02.21 Bubill 12 M N 4.000 23.02.22 DE0001030344 Mo 01.03.21 Bubill 3 M A 3.000 09.06.21 DE0001030229 Mo 01.03.21 Bubill 9 M A 3.000 15.12.21 DE0001030328 Mo 08.03.21 Bubill 6 M A 4.000 29.09.21 DE0001030252 Mo 15.03.21 Bubill 5 M A 3.000 25.08.21 DE0001030245 Mo 15.03.21 Bubill 11 M A 3.000 23.02.22 DE0001030344 Mo 22.03.21 Bubill 12 M N 4.000 23.03.22 DE0001030351 Summe 1. Quartal 61.000 Di 06.04.21 Bubill 3 M A 3.000 28.07.21 DE0001030237 Di 06.04.21 Bubill 9 M A 3.000 19.01.22 DE0001030336 Mo 12.04.21 Bubill 6 M A 4.000 27.10.21 DE0001030260 Mo 19.04.21 Bubill 5 M A 3.000 29.09.21 DE0001030252 Mo 19.04.21 Bubill 11 M A 3.000 23.03.22 DE0001030351 Mo 26.04.21 Bubill 12 M N 4.000 21.04.22 DE0001030369 Mo 03.05.21 Bubill 3 M A 3.000 25.08.21 DE0001030245 Mo 03.05.21 Bubill 9 M A 3.000 23.02.22 DE0001030344 Mo 10.05.21 Bubill 6 M A 4.000 24.11.21 DE0001030278 Mo 17.05.21 Bubill 5 M A 3.000 27.10.21 DE0001030260 Mo 17.05.21 Bubill 11 M A 3.000 21.04.22 DE0001030369 Di 25.05.21 Bubill 12 M N 4.000 18.05.22 DE0001030377 Mo 07.06.21 Bubill 3 M A 3.000 29.09.21 DE0001030252 Mo 07.06.21 Bubill 9 M A 3.000 23.03.22 DE0001030351 Mo 14.06.21 Bubill 6 M A 4.000 15.12.21 DE0001030328 Mo 21.06.21 Bubill 5 M A 3.000 24.11.21 DE0001030278 Mo 21.06.21 Bubill 11 M A 3.000 18.05.22 DE0001030377 Mo 28.06.21 Bubill 12 M N 4.000 22.06.22 DE0001030385 Summe 2. Quartal 60.000 Mo 05.07.21 Bubill 3 M A 3.000 27.10.21 DE0001030260 Mo 05.07.21 Bubill 9 M A 3.000 21.04.22 DE0001030369 Mo 12.07.21 Bubill 6 M A 4.000 19.01.22 DE0001030336 Mo 19.07.21 Bubill 5 M A 3.000 15.12.21 DE0001030328 Mo 19.07.21 Bubill 11 M A 3.000 22.06.22 DE0001030385 Mo 26.07.21 Bubill 12 M N 4.000 20.07.22 DE0001030393 Mo 02.08.21 Bubill 3 M A 3.000 24.11.21 DE0001030278 Mo 02.08.21 Bubill 9 M A 3.000 18.05.22 DE0001030377 Mo 09.08.21 Bubill 6 M A 4.000 23.02.22 DE0001030344 Mo 16.08.21 Bubill 5 M A 3.000 19.01.22 DE0001030336 Mo 16.08.21 Bubill 11 M A 3.000 20.07.22 DE0001030393 Mo 23.08.21 Bubill 12 M N 4.000 24.08.22 DE0001030401 Mo 06.09.21 Bubill 3 M A 3.000 15.12.21 DE0001030328 Mo 06.09.21 Bubill 9 M A 3.000 22.06.22 DE0001030385 Mo 13.09.21 Bubill 6 M A 4.000 23.03.22 DE0001030351 Mo 20.09.21 Bubill 5 M A 3.000 23.02.22 DE0001030344 Mo 20.09.21 Bubill 11 M A 3.000 24.08.22 DE0001030401 Mo 27.09.21 Bubill 12 M N 4.000 21.09.22 DE0001030419 Summe 3. Quartal 60.000 Mo 04.10.21 Bubill 3 M A 3.000 19.01.22 DE0001030336 Mo 04.10.21 Bubill 9 M A 3.000 20.07.22 DE0001030393 Mo 11.10.21 Bubill 6 M A 4.000 21.04.22 DE0001030369 Mo 18.10.21 Bubill 5 M A 3.000 23.03.22 DE0001030351 Mo 18.10.21 Bubill 11 M A 3.000 21.09.22 DE0001030419 Mo 25.10.21 Bubill 12 M N 4.000 19.10.22 DE0001030427 Mo 01.11.21 Bubill 3 M A 3.000 23.02.22 DE0001030344 Mo 01.11.21 Bubill 9 M A 3.000 24.08.22 DE0001030401 Mo 08.11.21 Bubill 6 M A 4.000 18.05.22 DE0001030377

