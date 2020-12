Die meisten Marktteilnehmer in Nordamerika verabschieden sich so langsam in die Weihnachtsferien. Im laufenden Jahr dürften die natürlich geprägt sein von Corona. Der Handel bei den meisten Goldaktien trocknet traditionell ab Mitte Dezember aus. Doch kurz vor Toresschluss kam gestern noch eine faustdicke Überraschung in Form einer Übernahme.Equinox Gold, der von Ross Beaty geführte Goldproduzent, der bislang seinen Fokus auf Lateinamerika und Kalifornien/USA hatte, übernimmt Premier Gold. Equinox ...

Den vollständigen Artikel lesen ...