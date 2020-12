Wien (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum wird von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Entscheidungen über wirtschaftliche Restriktionen dominiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Um die erneute starke Zunahme der Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, seien ab September und vor allem im November in Europa zum Teil strenge Restriktionen wieder eingeführt worden. Für das Winterhalbjahr 2020/21 müsse daher mit einem erneuten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität gerechnet werden, der jedoch deutlich geringer ausfallen dürfte als in der ersten Hälfte des Jahres 2020. Solange es keine Abhilfe gegen COVID-19 gebe, sei ein wiederkehrendes Auf und Ab von Restriktionen und wirtschaftlicher Aktivität zu befürchten. Mit der absehbaren Möglichkeit einer Coronavirus-Impfung dürfte im Frühjahr 2021 ein nachhaltiger Aufschwung einsetzen. ...

