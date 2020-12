Mit Blick auf den Monatschart steht nach dem Allzeithoch bei 13.795 Punkten die runde Marke von 14.000 Punkten im Fokus der Bullen. Das langfristige Ziel der Bullen könnte bei einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung aber der Bereich am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell etwa 14.300 Punkten sein. Nach dem Abprall am unteren Fibonacci-Fächer in den Monaten Oktober und November könnte nun ein langfristiger Hochlauf zum oberen Fibonacci-Fächer bevorstehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.700 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach oben bei 13.795, 14.000 und 14.300 Punkten. Nach unten bei 13.600, 13.460, 13.350, 13.300 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.379 Punkten, 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

