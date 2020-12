(shareribs.com) Trenton 17.12.2020 - Im Bundesstaat New Jersey wird heute die letzte Abstimmung für die Legalisierung von Cannabis erwartet. Derweil zeigt eine neue Umfrage, wie hoch die Zustimmung für Cannabis mittlerweile ist. New Jersey war einer der vier Bundesstaaten, die am 3. November für die Legalisierung von Cannabis gestimmt haben. Sehr zügig wollte man damals die Legalisierung auch umsetzen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...