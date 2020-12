München (ots) - Heute sind in Köln die Dreharbeiten zur 5. Staffel der "Rentnercops" zu Ende gegangen.Neu auf der Wache sind die Rentnercops Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz, gespielt von Bill Mockridge und Hartmut Volle.Zum Inhalt: Es herrscht wieder mal Personalmangel im Kommissariat und Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) reaktiviert kurzerhand zwei ehemalige Ermittler, um einen kniffligen Fall im Mafiamilieu zu lösen. Dass Mafiaexperte Bielefelder und der pensionierte Kommissar Schmitz sich aus ihrer aktiven Zeit so gar nicht in guter Erinnerung haben, sorgt für reichlich Trubel. Und natürlich treten beide in große Fußstapfen.In weiteren Rollen sind Katja Danowski (Dezernatsleiterin Vicky Adam), Helene Grass (Gerichtsmedizinerin Dr. Rosalind Schmidt) und Aaron Le (Kommissarsanwärter Hui Ko) zu sehen.Die Dreharbeiten zu den acht neuen Folgen der ARD-Vorabendserie sind Ende September gestartet und fanden unter strengen Corona-Auflagen in Köln und Umgebung statt. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2021 geplant."Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction (Produzenten: Oliver Vogel, Peter Güde) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Regie übernahmen Janis Rebecca Rattenni (Block 1) und Dennis Satin (Block 2). Autoren sind Peter Güde, Jonas Pflaumer, Andreas Schmitz, Julia Thürnagel und Christoph Wortberg. Die Redaktion liegt bei Elke Kimmlinger (Executive Producer) und Nils Wohlfarth, beide WDR.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089 / 5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deChristian Esser, Barbarella Entertainment GmbH,Tel.: 0221-951590-17, E-Mail: christian.esser@barbarella.deFoto in Kürze auf ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4794132