Die SIGNAL IDUNA verändert die Betreuungsstruktur im Maklervertrieb. Als Motiv nennt Ulrich Scheele, Organisationsdirektor freie Vertriebe bei der SIGNAL IDUNA, den Wandel am Maklermarkt aufgrund von Regulierung, Digitalisierung und Konsolidierung. "Wir wollen unsere Vertriebspartner noch besser betreuen, uns noch stärker an ihren Bedürfnissen ausrichten. Deshalb setzen wir konsequent auf Spartenspezialisierung und weiterhin auf eine persönliche Betreuung vor Ort," so Scheele.

