DGAP-Media / 2020-12-17 / 14:10 Sehr geehrte Damen und Herren, heute in genau einem Jahr, am *17. Dezember 2021*, muss die *EU-Whistleblowing-Richtlinie* in nationales Recht umgesetzt werden. Die deutsche Justiz hat nun einen Entwurf zum *Hinweisgeberschutzgesetz *vorgelegt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung [1]. Was das für Unternehmen und Hinweisgeber konkret bedeutet, lesen Sie in unserem Blogbeitrag [2]. Lesen Sie außerdem hierzu einen *Kommentar von Achim Weick, Gründer und Chief Executive Officer der EQS Group AG*. Diesen überlassen wir Ihnen gerne *zu Ihrer freien redaktionellen Verfügung.* Sie möchten gerne mit einem Experten zu Compliance-Themen oder der neuen EU-Hinweisgeberrichtlinie sprechen? Eine E-Mail an press@eqs.com oder ein Anruf unter 089 210298-350 genügen. Mit besten Grüßen Alexandra Krohn ### "Wir begrüßen die Initiative des Bundes, Whistleblower auch auf Basis des nationalen Gesetzes zu schützen. Was unserer Meinung nach fehlt, ist die Verpflichtung, einen anonymen Meldekanal zur Verfügung zu stellen. Untersuchungen zeigen, dass sich viele Hinweisgeber für eine anonyme Meldung entscheiden, weil sie eine hohe Unsicherheit über den Prozess und seine Konsequenzen haben. Der Whistleblowing-Report 2019 [3] hat gezeigt, dass 58 Prozent der Hinweisgeber sich dafür entscheiden, anonym zu bleiben, wenn diese Option verfügbar ist. Viele Organisationen haben die Vorteile anonymer Meldewege längst erkannt und nutzen diese, um die Zahl der wertvollen Meldungen zu erhöhen. Denn nur wer wertvolle Hinweise erhält, kann als Unternehmen proaktiv und frühzeitig gegen Missstände vorgehen, Risiken minimieren und so den langfristigen Erfolg sowie die Reputation des Unternehmens sichern. Es ist schade, dass die deutsche Gesetzgebung diese Best Practice nicht unterstützt."*Achim Weick, Gründer und Chief Executive Officer der EQS Group AG* Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG _Bio: Weick ist der Gründer und Chief Executive Officer der EQS Group AG. Mit Leidenschaft und einer klaren Vision hat er EQS Group zu einem der Top-Anbieter von digitalen Lösungen in den Bereich Investor Relations, Communications und Compliance entwickelt und ist gleichzeitig größter Aktionär der EQS Group AG. Er Achim Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg studiert und ist ein zertifizierter europäischer Finanzanalyst._ *Über EQS Group:* Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software "EQS COCKPIT" gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 400 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. www.eqs.com [4] Twitter: @EQSGroup [5] Folgen Sie uns auf LinkedIn [6] *Pressekontakt:* Alexandra Krohn Karlstraße 47 80333 München p: +49 89 210298-350 e: alexandra.krohn@eqs.com 