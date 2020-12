Für boersengefluester.de ist das jährliche Update mit dem Vorstandsteam der All For One Group so etwas wie gelebte Tradition. Mittlerweile zum elften Mal haben wir mit CEO Lars Landwehrkamp und CFO Stefan Land - stets kurz nach der Vorlage des Geschäftsberichts (per 30. September) - unser Dezember-Treffen gehabt. Diesmal allerdings Online via Teams und nicht ... Den vollständigen Artikel lesen ...

ALL FOR ONE GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de