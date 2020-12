Den Haag (www.fondscheck.de) - NN Investment Partners (NN IP) ernennt Adrie Heinsbroek mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Chief Sustainability Officer (CSO), so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Position wird er den Vorstand in Nachhaltigkeitsfragen sowie deren Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen beraten. Ein weiterer Schritt, der die Rolle von NN IP als Vorreiter im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren unterstreicht. ...

