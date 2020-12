Die maßlosen Übertreibungen der großen Techs mit einem Volumen von rd. 8 Bio. $ Marktwert halten wir für das erste Risiko, dem zwei Neuemissionen vor acht Tagen die Spitze aufgesetzt haben. AIRBNB und DOORDASH als Bonusvermittler und Essenslieferant erreichten Marktwerte irgendwo über 80 bis 90 Mrd. $. Für AIRBNB nebenstehend die reale Grundlage: Rd. 5 Mrd. $Umsatz in diesem Jahr und dicke rote Zahlen. Niemand kann bestreiten, dass dies einer Korrektur bedarf, gleichgültig ob Tech oder Mietgeschäft. In der Berichtssaison der kommenden acht Wochen wird sich dies klären müssen. Der Vergleich mit der Dotcom-Krise ist bereits hinlänglich formuliert worden. …



