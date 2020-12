Mainz (ots) - Eine Liebe gegen alle Konventionen: Der in Indien geborene deutsche Regisseur Kanwal Sethi erzählt in "Once Again - Noch einmal" von einer Liebe mit Hindernissen - ohne jegliche Bollywood-Klischees. Das kleine Fernsehspiel zeigt den Film am Montag, 21. Dezember 2020 um 0.10 Uhr.Köchin Tara (Shefali Shah) führt ein kleines Restaurant in Mumbai, und seit einiger Zeit liefert sie auch das Essen für den alternden Bollywood-Filmstar Amar (Neeraj Kabi). Die beiden haben sich nie persönlich kennengelernt, telefonieren inzwischen aber jeden Tag miteinander. Beide sind nicht mehr ganz jung, beide sind einsam, und beiden bedeutet dieses tägliche Ritual sehr viel. Bis Amar eines Tages Tara ein persönliches Treffen vorschlägt. Die Köchin und der Filmstar - plötzlich wird das zu einer Frage der Moral, der unterschiedlichen Klassenzugehörigkeit und des Vertrauens."Once Again - Noch einmal"steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/onceagainZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Fdp/https://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4794249