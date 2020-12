Upon request by the issuer, long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of December 18, 2020. ISIN codes will remain unchanged. Short Name Long Symbol Long Name ISIN code -------------------------------------------------------------------------------- BULL BULL DOWJONES X20S BULL DOWJONES X20S SE0014827101 DJIAX20SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BULL BULL DOWJONES X18S BULL DOWJONES X18S SE0014827119 DJIAX18SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BULL BULL DOWJONES X15S BULL DOWJONES X15S SE0014827127 DJIAX15SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BULL BULL DOWJONES X12S BULL DOWJONES X12S SE0014827135 DJIAX12SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BULL BULL DOWJONES X10S BULL DOWJONES X10S SE0014827143 DJIAX10SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BEAR DOWJONES X20S BEAR DOWJONES X20S SE0014827200 DJIAX20SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BEAR DOWJONES X18S BEAR DOWJONES X18S SE0014827218 DJIAX18SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BEAR DOWJONES X15S BEAR DOWJONES X15S SE0014827226 DJIAX15SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BEAR DOWJONES X12S BEAR DOWJONES X12S SE0014827234 DJIAX12SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BEAR DOWJONES X10S BEAR DOWJONES X10S SE0014827242 DJIAX10SNON NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00. Nasdaq Stockholm AB