Anstatt einen Umsatz zwischen 850 und 900 Mio. € erwartet man nun lediglich noch 825 bis 855 Mio. €. Die Prognosebandbreite für den operativen Gewinn wurde von 110 bis 140 Mio. € auf 95 bis 110 Mio. € reduziert. An der Börse wurde das mit einem Kursverlust von rund 15 % quittiert. In charttechnischer Hinsicht sollte das verbleibende Abwärtsrisiko aber überschaubar sein, hat sich doch in den vergangenen drei Jahren im Bereich von 11/12 € eine massive Unterstützungszone herausgebildet. Auch im Hinblick auf die Bewertung (KGV 14) sollte die verbleibende Fallhöhe überschaubar sein.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 51/52.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

CROPENERGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de