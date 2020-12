Nachdem die Konkurrenten Nike und Puma an der Börse längst Rekordhochs erklommen haben, zeigt sich nun auch endlich die Aktie von Adidas stark verbessert. Am Donnerstag gewinnt der Titel der weltweiten Nummer 2 der Sportartikelbranche 2,5 Prozent und touchiert die bedeutende 300-Euro-Marke. Das Break liegt in der Luft.Die Adidas-Aktie profitiert zum einen weiterhin von der Aussicht auf einen Verkauf von Reebok. Seit den ersten Berichten über einen anstehenden Verkauf Ende Oktober hat der Titel 17 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...