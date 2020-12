DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: 3U veräußert Windpark Lüdersdorf II

Marburg (pta046/17.12.2020/15:30) - _ * 3U HOLDING AG realisiert Wertsteigerung im Windparkportfolio * Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe erweitert ihr Portfolio an Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat den Windpark Lüdersdorf II an ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe veräußert. Der Windpark war seitens 3U entwickelt und im Jahr 2016 in Betrieb genommen worden. Seine zwei Windenergieanlagen des Typs Vestas V112 mit einem Rotordurchmesser von 112 m verfügen über eine Gesamtleistung von 6,6 MW.

Die Transaktion wird 3U im Geschäftsjahr 2020 einen zusätzlichen Ertrag in Höhe von rund EUR 1,5 Mio. einbringen. Das verbleibende 3U-Portfolio an Stromerzeugungsanlagen aus Erneuerbaren Energien umfasst nach Vollzug der Transaktion eine Leistung von rund 53 MW.

Die Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe ist ein traditionsreiches Versorgungsunternehmen, das sich seit der Gründung 1865 ständig weiterentwickelt hat und seit 2003 Kunden in ganz Deutschland mit Strom beliefert. Die dafür notwendige Energie wird in eigenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder Erneuerbare-Energie-Anlagen produziert. Deren installierte Leistung beträgt mehr als 130 MW ( https://t1p.de/j15o ).

"Wir tragen Verantwortung für die Versorgung unserer Kunden, aber auch für Klima und Umwelt", betont Dieter Brünner, Vorstand der Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe. "Daher investieren wir bereits seit Jahrzehnten in umweltschonende, dezentrale Energieversorgung. Der Ausbau und die Marktintegration der Erneuerbaren Energien spielen eine zentrale Rolle. Der Erwerb des Windparks Lüdersdorf II ist dabei eine sinnvolle und optimale Ergänzung unseres grünen Eigenerzeugungsportfolios."

Michael Schmidt, Sprecher des Vorstands der 3U HOLDING AG, erläutert: "Wertsteigerung ist ein zentraler Unternehmenszweck bei 3U und eine wichtige Messgröße des Erfolgs in unseren Megatrends. Das betrifft auch unser Engagement in Erneuerbaren Energien. Im Zusammenspiel trägt so das verantwortungsvolle Management aller Bereiche zur Stärkung unserer strategischen Schwerpunkte Cloud Computing und Onlinehandel bei."

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

