Augsburg (www.anleihencheck.de) - Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, nehmen die 3,0% Anleihe (ISIN DE000A19XLE6/ WKN A19XLE) der German Real Estate Capital S.A. unter die Lupe.Die German Real Estate Capital S.A. sei eine Emittentin einer Schuldverschreibung, die unter der Bezeichnung ETP (Exchange Traded Product) seit dem 20.04.2018 vertrieben werde. Die Mittel des mit einem Kupon in Höhe von 3,0% ausgestatteten Wertpapiers würden über die Gesellschaft German Real Estate Immobilien GmbH an Immobilienobjekt-Gesellschaften weitergeleitet und würden auf dieser Ebene als eigenkapitalersetzendes Fremdkapital dienen. Die Anleihegläubiger würden damit indirekt in ein aus Bestandsund Handelsimmobilien umfassendes Portfolio investieren, womit ein grundsätzlich hoher Sicherheitsaspekt vorliege. ...

