Cartier Resources hat die erste unabhängige Resourcenschätzung für sein zweites Goldprojekt Benoist vorgelegt. Das Vorkommen bietet jede Menge Gold, Silber und Kupfer.

Erste Ressourcenschätzung liegt vor

Cartier Resources (0,24 CAD | 0,18 Euro; CA1467721082) hat wie angekündigt die erste Ressourcenschätzung für sein zweites Goldprojekt Benoist vorgelegt. Demnach kommt der unabhängige Gutachter InnovExpl in seinem Report auf insgesamt 241.400 Unzen Goldäquivalent. Davon befinden sich 134.400 Unzen Gold bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated" (siehe Tabelle und Graphik unten sowie hier). Dazu kommen noch kumuliert 7,8 Mio. Pfund Kupfer.

Das Benoist-Projekt liegt 65 Kilometer nordöstlich der Geminde Lebel-sur-Quévillon in der kanadischen Provinz Québec. Diese Resourcenschätzung ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...