Dave Clark, designierter Amazon-CEO, hat die US-amerikanische Seuchenbehörde CDC aufgefordert, Amazon-Mitarbeiter ganz oben auf die Prioritätenliste für die Covid-19-Impfung zu setzen. Der derzeit noch als SVP Worldwide Operations amtierende und damit für die gesamte Logistik, den Vertrieb und den Kundenservice des Onlinehändlers zuständige Amazon-Manager Dave Clark hat eine klare Meinung: Die Mitarbeiter in den Amazon-Verteilzentren, den AWS-Rechenzentren und den nur in den USA unter dem Namen "Whole Foods" betriebenen Bio-Supermärkten sind für ihn fast so systemrelevant wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...