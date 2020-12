Ottobrunn (ots) - Der italienische Agrartourismus-Betrieb Cà de Alemanni vermeidet mit 110-Kilowatt-Anlage von Panasonic 2.000 Tonnen CO2 und halbiert StromrechnungDer Agriturismo-Betrieb Cà de Alemanni in Cremona, Lombardei, setzt nicht nur auf nachhaltige Landwirtschaft und sanften Tourismus, sondern hat auch beschlossen, zur Umsetzung der globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) beizutragen. Dafür haben die Betreiber in diesem Jahr eine Photovoltaikanlage mit Panasonic-Modulen HIT® mit 110 Kilowatt Leistung installieren lassen. Die Anlage leistet vor allem zu drei SDG-Zielen einen Beitrag: SDG 7 "Bezahlbare und saubere Energie", SDG 12 "Nachhaltig produzieren und konsumieren" sowie SDG 13 "Weltweit Klimaschutz umsetzen".Der Bauernhof Cà de Alemanni hat 1999 den Weg in Richtung ökologische Landwirtschaft eingeschlagen. Neben der Produktion von Lebensmitteln aus biologischem Anbau erfüllt der Hof die Kriterien von italienischen Agrartourismus-Höfen, die umweltfreundliche Ferien anbieten. 2020 kam bei Cà de Alemanni die klimaschonende Energieerzeugung dazu. Der Panasonic-Partnerbetrieb Eco Casa installierte auf einem nach Süden ausgerichteten Pultdach 330 Hochleistungsmodule HIT® mit einer Gesamtleistung von 110,5 Kilowatt. Den Solarstrom nutzt der Betrieb für die Ventilatoren, die Kühlzellen und die Melkanlage. Bei einem Jahresverbrauch von 259.000 Kilowattstunden Strom werden sich die jährlichen Stromkosten halbieren. Über einen Zeitraum von 25 Jahren spart die PV-Anlage 2.057 Tonnen CO2-Emissionen ein.Nachhaltige Landwirtschaft und Energiekosteneinsparung durch Photovoltaik"Die Installation der Photovoltaikanlage ist ein Meilenstein auf unserem Weg der Nachhaltigkeit und die Halbierung der Stromkosten eine sehr wichtige Komponente für unsere Bilanz", sagt Beatrice Santini, Gesellschafterin des landwirtschaftlichen Betriebes Cà de Alemanni. Fabrizio Limani, Senior Manager der Panasonic-Solar Division, kommentiert: "Die Installation in Cà de Alemanni ist für uns sehr wichtig, da sie mit unserer Unternehmensmission übereinstimmt: das Leben der Menschen durch unsere technischen Lösungen zu verbessern."Die Solarmodule HIT® 330, die installiert wurden, haben eine Leistung von 330 Watt und einen Wirkungsgrad von 19,7 Prozent. Dank des verstärkten Rahmens haben sie eine garantierte Tragfähigkeit von 5400 Pascal, die auch großen Schneemengen oder starkem Wind standhält. Alle HIT®-Module sind mit einem Wasserabflusssystem an den Ecken des Rahmens ausgestattet, um Ablagerungen zu vermeiden und die Selbstreinigung zu verbessern.Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 wurden 2015 von der globalen Staatengemeinschaft verabschiedet. Ziel ist es, weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft sind aufgerufen, ihr Tun und Handeln an den ökonomischen, ökologischen und sozialen Leitlinien auszurichten.17 globale Ziele einer nachhaltigen Entwicklung:Ziel 1: Armut in jeder Form und überall beendenZiel 2: Ernährung weltweit sichernZiel 3: Gesundheit und WohlergehenZiel 4: Hochwertige Bildung weltweitZiel 5: Gleichstellung von Frauen und MännernZiel 6: Ausreichend Wasser in bester QualitätZiel 7: Bezahlbare und saubere EnergieZiel 8: Nachhaltig wirtschaften als Chance für alleZiel 9: Industrie, Innovation und InfrastrukturZiel 10: Weniger UngleichheitenZiel 11: Nachhaltige Städte und GemeindenZiel 12: Nachhaltig produzieren und konsumierenZiel 13: Weltweit Klimaschutz umsetzenZiel 14: Leben unter Wasser schützenZiel 15: Leben an LandZiel 16: Starke und transparente Institutionen fördernZiel 17: Globale PartnerschaftQuelle und mehr Informationen über die SDGs:https://ots.de/K5pDmhÜber PanasonicDie Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobilindustrie und B2B Business. 