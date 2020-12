DJ Eat Beyond Global Holdings: Portfolio-Unternehmen glänzt mit überzeichneter Millionenfinanzierung.

DGAP-Media / 2020-12-17 / 16:10 *Eat Beyond Global Holdings: Portfolio-Unternehmen glänzt mit überzeichneter Millionenfinanzierung.* *Charttechnik schaltet wieder auf dunkelgrün!* Die Aktie der *Eat Beyond Global Holdings (ISIN: CA27786R1038; WKN: A2QHMZ)* befindet sich seit dem Erstlisting im November diesen Jahres in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung, die vom Erstnotizstand bei 0,45 Euro bis zum Allzeithoch bei 1,65 Euro Anfang Dezember bereits über 200 % Kursplus in der Spitze aufzuweisen hat. Nach einer Korrekturphase konnte das Papier nun an der Support-Zone um 1,20 Euro einen vorläufigen Boden ausbilden, der jetzt offenbar als Trampolin für einen Rebound und eine neuerliche dynamische Verschärfung der ohnehin bislang trotz leichter Abkühlung völlig intakten Rallyetendenz sorgen kann. Investoren sichern sich zwischen 1,20 Euro und 1,60 Euro reizvolle Chancen auf Kurssteigerungen in den kommenden Wochen und Monaten. Eine mögliche Jahresend-Hausse kann das _All-Time-High_ bei 1,65 Euro wieder in den Blick nehmen. Die fundamentale Ausgangslage bei der _Investment-Issuer_ ist erfreulich. *Erneut glänzt ein Portfoliounternehmen von Eat Bayond mit großartigen News* Die Firma veröffentlicht zur Stunde eine Meldung, die davon berichtet, daß die Beteiligung TurtleTree Labs Pte. eine überzeichnete Pre-A-Runde in Höhe von 6,2 Millionen US-Dollar mit globalen Investoren abgeschlossen hat_. _ TurtleTree Labs Pte. besitzt Niederlassungen in Singapur und San Francisco und nutzt seine proprietäre Technologie zur Erzeugung nachhaltiger zellbasierter Milch und Säuglingsnahrungsmilch. Es konzentriert sich auf die Herstellung von Milch und auch auf die Integration der einzigartigen Bestandteile von Milch in verschiedene Nahrungsprodukte. TurtleTree Labs Pte. setzt sich dafür ein, dass es keine Grausamkeiten an Tieren mehr geben soll und fördert nachhaltige Lebensmittelsysteme. "_Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TurtleTree und darauf, an seinem weiteren Wachstum und Erfolg beteiligt zu sein_" , sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. _"In zellbasierten Lebensmitteln steckt ein enormes Potenzial für _ _Produkte wie Fleisch und Milch, und TurtleTree ist wirklich eines der Unternehmen, das diese Innovationen weltweit entwickelt._" TurtleTree Labs Pte. plant, die neuen finanziellen Mittel zu verwenden, um sein Team zu vergrößern sowie die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich funktioneller bioaktiver Proteine zu beschleunigen. Die ersten Produkte sollen bis 2021 auf den Markt gebracht werden. Turtle Tree arbeitet eng mit den Aufsichtsbehörden und der Industrie zusammen. Eat Beyond Global konzentriert sich auf die Förderung von Innovationen im Lebensmittelsektor und hat ein Team von Branchenveteranen zusammengestellt, um die Unternehmen zu unterstützen, in man investiert. "_Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den Experten, um unsere Bemühungen zur Integration der Funktionskomponenten von Milch in unsere zukünftigen Produkte voranzutreiben_" sagte Fengru Lin, Gründer und CEO von TurtleTree. Anfang dieses Monats erlaubte Singapur als erster Staat dieser Welt den Verkauf von Fleischprodukten auf Zellbasis. Das Land strebt eine Verlagerung seiner Nahrungsmittelproduktion an, damit 30% des Nahrungsmittelbedarfs von der lokalen Landwirtschaft gedeckt werden kann und die Produktion von Nahrungsmitteln im nächsten Jahrzehnt unter Verwendung von Technologien wie Zelllandwirtschaft und vertikaler Landwirtschaft ermöglicht wird. Eat Beyond Global Holdings schließt sich Prince Khaled, KBW Ventures, Verso Capital und Green Monday Ventures bei der Pre-A-Runde an. *Milliardenmarkt "Alternative Food" für Anleger hoch interessant! * Wegen der Diversifizierung in zahlreiche Beteiligungsobjekte minimiert Eat Beyond Global Holdings sein Investitionsrisiko, kann aber durch kluge Due Dilligence überdurchschnittlich von der künftigen Breite des Marktes in Form von Anteilen an unterschiedlich strukturierten hoffnungsvollen Global Playern profitieren. Das ist eine überaus intelligente Doppelstrategie, die sich auszahlen wird. Für das Geschäft mit pflanzenbasierten Proteinen erwartet die Schweizer Großbank UBS eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28 Prozent bis 2030, für Online-Lieferdienste und eine digitalisierte Landwirtschaft je 16 Prozent, für die Saatgutbehandlung 13 Prozent und die Saatgutforschung 9 Prozent. Insgesamt soll das Marktvolumen innovativer Ernährung von derzeit 135 Milliarden US-Dollar auf über 700 Milliarden US-Dollar steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent entspricht. Hersteller alternativer Lebensmittel, etwa aus Algenkulturen oder dem Labor, werden einer Studie der Credit Suisse zufolge für Anleger zunehmend interessanter. Innovationen wie vertikale Landwirtschaft - damit ist der Anbau von Lebensmitteln in mehrstöckigen Gebäuden in der Stadt gemeint -, im Labor erzeugtes Essen, Algenkulturen sowie die neuen digitalen Möglichkeiten sind im Trend. Wir reden also beim Alternative Food Segment von einem milliardenschweren Wachstumsmarkt mit immensen Zukunftschancen. Und genau in diesem Sektor positioniert sich die Beteiligungsgesellschaft Eat Beyond Global exzellent durch ein schon heute beeindruckendes Depot mit vielversprechenden Einzelinvestments in die Branchengrößen und die Marktführer von Morgen. *Empfehlung* Über Eat Beyond Global Holdings können Privatinvestoren in den aufstrebenden Wachstumsmarkt "Alternative Food" investieren, ohne sich auf ein zu hohes Risiko durch Einzelinvestments in spezifische Unternehmen einzulassen. Der Anleger kauft sich somit in die Breite des Marktes ein und minimiert dadurch einerseits seine Verlustgefahren, steigert andererseits aber auch seine Aussichten auf überdurchschnittliche Partizipation an der Entwicklungsdynamik der Gesamtbranche. Hier profitiert er von der ausgezeichneten Expertise des Managementteams. Der internationalen Forderung nach ethischer Ernährungssicherheit entspricht mittlerweile ein unglaubliches Wachstum in diesem Bereich. Eat Beyond Global konzentriert sich darauf, Schlüsselinvestitionen in ausgewählten Regionen zu ermitteln, die den Zugang zu den besten Möglichkeiten im Segment "Alternative Food" bieten. Eat Beyond wurde gegründet, um es einfach zu machen, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren und Privatanlegern Zugang zu den besten Unternehmen des Sektors zu verschaffen. Dieser Bereich hat ein enormes Interesse seitens des Marktes für Marken wie Beyond Meat verzeichnet, doch das war tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Vielfalt an Innovationen, die in diesem Sektor stattfinden, ist überwältigend. Eat Beyond ist der erste Investment-Emittent in Kanada, der sein Hauptaugenmerk ausschließlich auf die Identifizierung und den Erwerb von Beteiligungen an verschiedenen globalen Unternehmen in diesem Sektor richtet, der pflanzliche Proteine, fermentierte Proteine, kultivierte Proteine/Agrarerzeugnisse, Lebensmitteltechnologien, verpackte Konsumgüter sowie Zellkulturen und andere experimentelle Projekte beinhaltet. *Wir empfehlen, Kurse zwischen 1,20 Euro und 1,60 Euro zum Positionsaufbau zu nutzen. Das Upside Potential ist erheblich. * *Deshalb empfehlen wir Positionen in diesen Wert aufzubauen. Eat Beyond Global Holdings ist ein intelligenter Stockpick, eine erstklassige unterbewertete Gesellschaft und aktuell genau die richtige Strategie im Alternativ Food Segment.* *Über das Unternehmen* Eat Beyond Global Holdings Inc. ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel setzt, in die Zukunft der Lebensmittelindustrie zu investieren. Eat Beyond Global Holdings Inc. ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel setzt, in die Zukunft der Lebensmittelindustrie zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, vom Wachstum einer boomenden Branche zu profitieren und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. 