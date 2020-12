Aktienumsätze im November +27,9 % gegenüber dem Vorjahr Wiener Börse: schnellst wachsender Börsenplatz für Anleihe-Listings in Europa Letzter Handelstag 2020: 30. Dezember, vorgezogene Schlussauktion ab 14:15 Uhr (Wien) Die COVID-19-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sorgten 2020 für hohe Volatilitäten an den Börsen. 2020 debütierten aktienseitig vier Neuzugänge im Einstiegssegment direct market (plus): Aventa AG (direct market plus), Biogena Group Invest AG (direct market, dm), ...

