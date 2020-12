Baumärkte, Gartenfachhandlungen und ihre Zulieferer fordern einheitliche Richtlinien für den Lockdown. Die aktuellen Maßnahmen würden lokal unterschiedlich ausgelegt, was "für erhebliche Unklarheit und Verunsicherung von Handel und Verbrauchern" sorge. Die Aktie von Hornbach Holding legt drei Prozent zu.Verbraucher könnten etwa die Vielzahl an Verkaufsgenehmigungen und gesperrten Sortimenten nicht mehr nachvollziehen, so mehrere Branchenverbände in einem Statement vom Donnerstag.Die Politik habe ...

