Eine unverändert lockere Geldpolitik und die Aussicht auf neue Corona-Hilfen haben US-Anleger wieder optimistischer gestimmt. Nach den Verlusten vom Mittwoch geht es an der Wall Street am Donnerstag wieder leicht nach oben.Mit einem Tag Verspätung entfalten die Aussagen der US-Notenbank Fed an der Börse offenbar ihre positive Wirkung. Die Währungshüter setzen ihre Krisenpolitik angesichts der weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...