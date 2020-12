Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum EuGH-Urteil zu AbgasmanipulationDer Dieselskandal wird die Autobranche noch langebeschäftigen. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seinem langeerwarteten Grundsatzurteil keine Klarheit geschaffen, wie weit die Herstellergehen durften. Immerhin - bei den neuesten Dieselfahrzeugen sind dieSchlupflöcher für überhöhte Stickoxidemissionen nun verschlossen.Dafür versündigt sich nun die EU selbst an der ökologischenWahrheit. Sie bewertet bei der CO2-Regulierung die Klimabelastung durch dasElektroauto mit null Gramm, was schon wegen der Nutzung von Kohlestrom fern derRealität ist. So werden nun frühere Tricksereien mit neuen Tricks beantwortet,denen nur eines gemeinsam ist: Dass sie auf dem Rücken der Umwelt vorgenommenwerden, die man damit zu schützen vorgibt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4794353