DJ BASF verkauft US-Standort in Kankakee an One Rock Capital Partners

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF verkauft seinen Produktionsstandort in Kankakee im US-Bundesstaat Illinois an eine Tochter der Investmentgesellschaft One Rock Capital Partners. Wie der Ludwigshafener DAX-Konzern weiter mitteilte, umfasst die Vereinbarung auch die damit verbundenen Geschäfte mit pflanzenölbasierten Sterinen und natürlichem Vitamin E sowie anionischen Tensiden und Estern aus dortiger Produktion. In den betroffenen Geschäftsbereichen arbeiten 160 Mitarbeiter. Abgeschlossen werden soll die Transaktion, über deren finanzielle Details Stillschweigen vereinbart wurde, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden im ersten Halbjahr 2021.

December 17, 2020 11:19 ET (16:19 GMT)

