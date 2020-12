DJ PTA-News: Enapter AG: Auslieferung von börsengehandelten Aktien an Zeichner der Barkapitalerhöhung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta053/17.12.2020/17:45) - Die Enapter AG hat, wie in dem Bezugsangebot angekündigt, u.a. mit ihrem größten Aktionär (93,24%), der BluGreen Limited, einen Aktientauschvertrag abgeschlossen, um den Streubesitzaktionären aus der durchgeführten Barkapitalerhöhung frühzeitig börsengehandelte Aktien zukommen lassen zu können. Diese wurde im Wesentlichen gestern und heute in die Depots der Aktionäre eingebucht. Die Barkapitalerhöhung wurde, wie zuletzt mit Meldung vom 1. Dezember 2020, mitgeteilt bei einem Bezugspreis von 6,00 EUR je Aktie bei 1.031.500 ausgegebenen Neuen Aktien voll gezeichnet. Durch Auslieferung der börsengehandelten Aktien an den Streubesitz hat sich die Anzahl der von Streubesitzaktionären gehaltenen, börsengehandelten Aktien von rund 77.000 Aktien auf nunmehr rund 775.000 Aktien deutlich erhöht.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Enapter AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@enapterag.de Website: www.enapterag.de

ISIN(s): DE000A255G02 (Aktie), DE000A3H21S7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1608223500231 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 11:45 ET (16:45 GMT)