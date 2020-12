DJ XETRA-SCHLUSS/Rally geht weiter - Allzeithoch in Sicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Das Umfeld bleibt für Aktien günstig. Positiv wurde gewertet, dass die Notenbanken an Lockerungen festhalten, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Daneben mehren sich die Hinweise, dass es bei den Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London bald zu einer Einigung kommen wird. Und in den USA stehen die Chancen gut auf ein neues Konjunkturprogramm.

Der DAX legte um 0,7 Prozent auf 13.667 Punkte zu. Im Tageshoch notierte der Index bei 13.726 Punkten und damit nur noch knapp unter seinem Rekordhoch von 13.795 Punkten aus dem Februar diesen Jahres. Die US-Notenbank hatte am Vorabend erwartungsgemäß unter dem Eindruck der anhaltend hohen Infektionszahlen in den USA die lockere Geldpolitik bestätigt. Monatlich sollen weiter mindestens 120 Milliarden Dollar investiert werden. Die Anleihekäufe werden solange durchgeführt, bis substanzielle Fortschritte bei der Zielerreichung verzeichnet werden.

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensebene dünnt mit dem nahenden Jahresultimo zunehmend aus. Gute Nachrichten kamen noch von Unternehmen aus der zweiten Reihe, die ihre Prognosen nach oben nehmen. So hat Villeroy & Boch (plus 6,3 Prozent) erneut die Jahresprognose erhöht. Der Badausrüster und Steinguthersteller sprach von einem "sehr guten vierten Quartal". Beim operativen Ergebnis werden nun mindesten 45 Millionen Euro erwartet nach zuvor 30 bis 35 Millionen Euro.

Thyssenkrupp will in Wasserstoffgeschäft einsteigen

Das Kursplus von 11,3 Prozent bei Thyssenkrupp war nach Einschätzung aus dem Handel gleich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Die Pläne für den Aufbau eines weltweit führenden Wasserstoffgeschäfts kämen bei den Anlegern gut an, hieß es. Etwas stützend wirkten auch Medien-Berichte, wonach FLSmidth für Teile des Anlagenbaus von Thyssen bieten soll. Hinzu kam, dass die Stimmung für den Stahlsektor zuletzt gedreht hat, nachdem einige Unternehmen aus dem Sektor ihre Ziele angehoben haben in Kombination mit positiven Analystenstimmen.

Der Einstieg von Fielmann in Spanien schickte die Aktie um 4,2 Prozent nach oben. Im Handel war von einem "klugen Schachzug" die Rede. Fielmann übernimmt eine 80-prozentige Mehrheit an der drittgrößten Optikerkette Spaniens, der Optica del Penedes. Im Rahmen der Transaktion werden die 80 Prozent an dem spanischen Unternehmen mit 185 Millionen Euro bewertet. Der Einstieg in Spanien kommt nicht unerwartet. In Italien ist Fielmann bereits aktiv.

Evotec lagen mit Aufschlägen von 5,8 Prozent auf 28,25 Euro sehr gut im Markt. Stützend wirkte der Erhalt einer Meilensteinzahlung von Partner Bristol Myers Squibb im Zuge der gemeinsamen Proteomik-Forschung. Über die Höhe der Zahlung machte das Unternehmen keine Angaben. "Jede Meilensteinzahlung belegt die Fähigkeit, gute Kooperationen einzugehen", sagte ein Händler. Die Bedeutung von Kooperationen dürfte weiter steigen, da die Pharmaunternehmen angesichts der steigenden Forschungs- und Entwicklungsausgaben unter Druck stehen, ihre Kosten zu senken.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 77,2 (Vortag: 77,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,01 (Vortag: 4,19) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.667,25 +0,75% +3,16% DAX-Future 13.682,00 +0,90% +4,80% XDAX 13.680,90 +0,73% +4,16% MDAX 30.205,17 +0,77% +6,68% TecDAX 3.163,24 +0,66% +4,92% SDAX 14.527,93 +1,33% +16,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,65 -1 ===

