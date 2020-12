Zur Spitze des Dax gehört am heutigen Donnerstag unter anderem Adidas. Die Aktie gewinnt zeitweise rund drei Prozent hinzu. Marktbeobachter sehen eine Erklärung für den Kurssprung unter anderem in den andauernden Spekulationen, dass sich der Bayerischen Sportartikelherstellers von der Tochter Reebok trennen könne. Adidas-Aktie im Plus Nachdem die Konkurrenten Nike (Nike-Aktie) und Puma (Puma-Aktie) an der Börse längst Rekordhochs erklommen haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...