Die Weihnachtsrallye am deutschen Aktienmarkt hat am Donnerstag an Fahrt gewonnen. Der DAX schob sich an sein altes Verlaufshoch aus Februar heran, der MDAX hat bereits ein weiteres Rekordhoch erreicht und erstmals über der Marke von 30.000 Punkten geschlossen. ThyssenKrupp schoss zweistellig nach oben. Der Deutsche Aktienindex DAX näherte sich am Vormittag bis auf 70 Punkte seinem alten Verlaufshoch bei 13.795 Punkten. Letztlich legte der Leitindex um 0,75 Prozent auf 13.667 Punkte zu. Die Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...