Das Themendepot Edelmetalle konnte in der vergangenen Handelswoche wieder zulegen, was jedoch auf eine Einzelaktie und nicht auf die Entwicklung der Edelmetalle zurückzuführen war.Der Goldpreis notierte im Wochenvergleich praktisch unverändert, während der Silberpreis 1,1 % nachgab. Platin verlor ebenfalls und gab 4,5 % ab. Und auch der Palladiumpreis notierte im Wochenvergleich 1,4 % schwächer.Der US-Dollar notierte im Wochenverlauf diesmal praktisch unverändert, während der Schweizer Franken gegen den Euro um 0,33 % aufwertete und mit 1,07729 Franken je Euro schloss. Der südafrikanische Rand legte parallel gegen den Euro im Wochenvergleich um 0,5 % auf 18,34337 Rand je Euro zu.Das Themendepot Edelmetalle legte im Berichtszeitraum um 0,85 % auf Euro-Basis zu, auf Franken-Basis betrug der Zuwachs 0,5 %. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 stieg der Depotwert auf Euro-Basis um 8,33 % und auf Franken-Basis um 10,55 %.

