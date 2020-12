(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.12.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. SAP und Aixtron konnten deutlich zulegen. Auch an der Wall Street verbessert sich die NASDAQ weiter, für Tesla geht es deutlich aufwärts. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 13.667 Punkte, gestützt von SAP Delivery Hero und Merck. MTU Aero, Henkel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...