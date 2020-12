DJ Enel winkt Milliardenerlös aus Verkauf von Open-Fiber-Beteiligung

Von Cecilia Butini

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Energieversorger Enel trennt sich möglicherweise komplett von seiner Beteiligung an Open Fiber. Wie die Enel SpA mitteilte, will sie bis zu 50 Prozent der Open-Fiber-Anteile an Macquarie Infrastructure & Real Assets verkaufen, was ihrer kompletten Beteiligung entspräche. Mindestens sollen es aber 40 Prozent sein. Für 50 Prozent bekäme Enel 2,65 Milliarden Euro.

Darin enthalten ist auch die Übertragung der Enel-Beteiligung an einem Aktionärsdarlehen für Open Fiber. Diese wird mit rund 270 Millionen Euro angesetzt. Bei einem Verkauf von 40 Prozent bekäme Enel 2,12 Milliarden Euro, die Darlehensbeteiligung wäre mit 220 Millionen angesetzt. Die Transaktion soll am 30. Juni 2020 finalisiert werden.

