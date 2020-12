Das Interesse auch großer Investoren an Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co wächst. Die jüngsten Kursrekorde bei der weltweit mächtigsten Kryptowährung tragen dazu bei. Nun bereitet die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen, Coinbase, ihren Börsengang vor. Das in San Francisco ansässige Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht zu haben. Damit sind die Weichen für die erste Notierung einer großen Bitcoin-Börse am öffentlichen ...

