Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Nanfang Media Group und die Chinese Media Group (CMG) der Singapore Press Holdings haben am 16. Dezember gemeinsam eine Webseite mit dem Namen "Explore GBA" auf zaobao.com, einer einflussreichen Nachrichten-Website in Südostasien, gestartet.Als eine der größten Mediengruppen mit Sitz in Guangdong und die größte chinesische Mediengruppe in Singapur werden die beiden Partnerorganisationen ihre Ressourcen nutzen, um Einblicke in Chinas mit Spannung erwarteten Wirtschaftsplan, die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA), zu geben und Informationen über die vorteilhafte Politik der Region, die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung, die Kultur und den Lebensunterhalt der Menschen bereitzustellen.Die Webseite soll auch als Plattform dienen, um die Unternehmen und Einzelpersonen zusammenzubringen, die zu den Verbindungen zwischen Singapur und der GBA beigetragen haben. Im Mittelpunkt stehen einzelne Geschichten, die die aktuellen und vielfältigen Möglichkeiten der Partnerschaft zwischen GBA und südostasiatischen Ländern aufzeigen."Explore GBA" ist ein Schritt nach vorne für die Partnerschaft zwischen der Nanfang Media Group und CMG. Seit 2018 arbeiten die beiden Mediengruppen daran, die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen Singapur und Guangdong, einer der sich am schnellsten entwickelnden Provinzen in China, zu erleichtern.Darüber hinaus wurde ein Online-Seminar im Rahmen der Enthüllung der "Explore GBA"-Webseite abgehalten, bei dem Unternehmen und Fachleute eingeladen wurden, ihre Erfahrungen mit der Geschäftstätigkeit in der GBA und den neuen Möglichkeiten, die sie seit der Covid-19-Pandemie gefunden haben, zu teilen.Man hat erfahren, dass für Anfang 2021 ein weiteres Online-Seminar zum Thema digitale Wirtschaft geplant ist. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der "Explore GBA"-Webseite:https://www.zaobao.com/special/report/supplement/greater-bay-areaPressekontakt:Yin Juewen, +86-02087397887,1178564152@qq.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1387179/video.mp4Original-Content von: Nanfang Media Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132564/4794409