DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.694 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit guten Vorgaben von der Wall Street setzten die Aktienkurse am Donnerstag ihre Anstieg im nachbörslichen Handel noch etwas fort. Die Nachrichtenlage war jedoch dünn, auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht verzeichnet.

Telefonica Deutschland zeigten sich am Abend kaum verändert. Das Unternehmen sieht sich im Preisstreit mit der United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch durch das finale Schiedsgutachten in der Auffassung bestätigt, den Kontrahenten künftig an den Kosten für die Frequenznutzungsrechte aus der Spektrumsauktion 2015 beteiligen zu können. Zuvor hatte 1&1 Drillisch das Gutachten bereits zu seinen Gunsten ausgelegt. 1&1 Drillisch und United Internet zeigten sich jeweils etwa 2,5 Prozent höher.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.694 13.667 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 16:29 ET (21:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.