PARIS (dpa-AFX) - An der Spitze des französisch-italienischen Brillenkonzerns EssilorLuxottica geht es weiter turbulent zu. Nachdem Co-Chef Hubert Sagnières entschieden habe, keine direkte Führungsfunktion mehr einnehmen zu wollen, habe sich auch Konzernchef Leonardo Del Vecchio zum Rücktritt entschieden, um das verabredete Kräftegleichgewicht zu erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Vorerst soll nun Francesco Milleri die Chefrolle übernehmen mit Paul du Saillant als Vize an seiner Seite, hieß es weiter. Das gilt zunächst bis zur Hauptversammlung 2021.

Damit steht der Vertraute des Luxottica-Gründers Leonardo Del Vecchio, Milleri, nun erst einmal doch an der Spitze des Unternehmens. Schon 2019 wollte Del Vecchio den Manager im Zuge eines monatelangen Führungsstreit an die Spitze des 2018 fusionierten Konzerns hieven. Um die Wogen zu glätten, hatten sich sich beide Seiten damals aber auf eine Zwischenlösung geeinigt./mis/hbr