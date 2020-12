DJ PTA-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA: coinIX Token-Investment in "The Graph" (GRT) mit Vervielfachung beim ersten Listing auf coinbase

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg, 17. Dezember 2020 (pta055/17.12.2020/23:20) - Eines der Investments im Portfolio der coinIX GmbH & Co. KGaA, der Ethereum-Token "GRT" des Projektes The Graph, ist heute erstmals auf der bekannten Handelsplattform coinbase PRO gelistet worden. Die ersten Umsätze erfolgten auf einem Kursniveau von 0,118 USD und sind im weiteren Handelsverlauf bis auf 0,135 USD pro GRT gestiegen. coinIX GmbH & Co. KGaA hat im Juli 2020 im Rahmen eines Vorabverkaufs durch ein SAFT (Simple Agreement for Future Token) ein Anrecht auf Zuteilung von mehr als 15 Mio. Token zu einem Preis von 0,003 USD pro GRT erworben. Das zwischenzeitlich erreichte Kursniveau liegt also um mehr als einen Faktor von 40 über dem Einstandspreis. Die im Rahmen des Anrechts erworbenen Token stehen der coinIX GmbH & Co. KGaA noch nicht zur Verfügung und können daher nicht veräußert werden. Sie werden im Dezember 2021 zugeteilt und können ab dann in zwölf gleichen Monatsraten verkauft werden.

(Ende)

Aussender: coinIX GmbH & Co. KGaA Adresse: Ballindamm 37, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christoph Lymbersky Tel.: +49 40 35676758 E-Mail: mail@coinix.capital Website: www.coinix.capital

ISIN(s): DE000A2LQ1G5 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1608243600245 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 17:20 ET (22:20 GMT)