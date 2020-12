Medienmitteilung

Landis+Gyr und Google Cloud unterzeichnen bahnbrechende langfristige strategische Partnerschaft

Cham, Schweiz - 18. Dezember 2020 - Landis+Gyr AG, eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (LAND.SW), und Google Ireland Limited («Google Cloud») haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Partnerschaft ermöglicht Landis+Gyr den Übergang in die Cloud zu beschleunigen und gemeinsam neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Dies ist die erste Partnerschaft dieser Art in der Energiemanagement-Branche.

Landis+Gyr und Google Cloud entwickeln gemeinsam die nächste Generation von Cloud-basierten Energiemanagement-Lösungen für «Smart Infrastructure» und «Smart Cities».



Die Transformation von Landis+Gyr in die Cloud wird die Agilität fördern, die Cyber-Sicherheit stärken und über die Zeit die Kosten reduzieren.



Die langfristige Innovationspartnerschaft zwischen Landis+Gyr und Google Cloud zielt darauf ab, Smart Metering und Grid Edge Intelligence sowie Datenanalyse, künstliche Intelligenz («Artificial Intelligence») und maschinelles Lernen («Machine Learning») zu nutzen, um die Zukunft der Energiebranche aktiv zu gestalten.



Gemeinsam werden Landis+Gyr und Google Cloud es den Energieversorgungsunternehmen ermöglichen, das Stromnetz mit mehr Visibilität zu steuern und die Endverbraucher zu befähigen, Energie auf informiertere und nachhaltigere Weise zu nutzen.

Die Parteien werden die Details der Partnerschaft in den kommenden Wochen finalisieren. Landis+Gyr wird zusätzliche Informationen zur strategische Partnerschaft mit Google Cloud anlässlich des Capital Markets Day am 27. Januar 2021 geben.

Weitere Informationen über den Capital Markets Day finden sich auf der Investoren-Website von Landis+Gyr: www.landisgyr.com/investors/cmd/

Wichtige Daten

Capital Markets Day 27. Januar 2021 Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 5. Mai 2021 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 und Einladung zur Generalversammlung 2021 28. Mai 2021

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.7 Milliarden im Geschäftsjahr 2019 beschäftigt Landis+Gyr rund 5'500 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten, mit der Mission, Energie besser zu managen.

Über Google Cloud

Google Cloud stellt Unternehmen ein umfangreiches Portfolio an Plattform-Services, Infrastruktur- und Branchenlösungen zur Verfügung. Mit Cloud-Lösungen, die auf Googles Spitzentechnologie aufbauen, unterstützt Google Cloud Firmen jeder Größe dabei, Herausforderungen effizienter zu meistern. So können sich Unternehmen den stetig ändernden Anforderungen besser anpassen und ihren Kunden eine tragfähige Basis für die Zukunft bieten. Weltweit steht Google Cloud in mehr als 150 Ländern seinen Kunden als verlässlicher Partner zur Seite, um bei der Lösung ihrer geschäftskritischen Probleme zu helfen.