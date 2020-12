SIKA ERWEITERT ZUSAMMENARBEIT MIT US-AMERIKANISCHEM UNTERNEHMEN CIDRA CONCRETE SYSTEMS

Sika erweitert die Zusammenarbeit mit CiDRA Concrete Systems Inc. mit Firmensitz in Eden Prairie, Minnesota, und hat eine Vereinbarung für eine Wachstumsfinanzierung mit Eigenkapital unterzeichnet, ergänzend zu der bestehenden globalen Partnerschaft. CiDRA ist spezialisiert auf digitale IoT-basierte Systeme zur Überwachung der Betoneigenschaften während des Transports. Sika und CiDRA bieten diese Leistung bereits Kunden in den USA und Kanada an - nun folgen auch Betonhersteller in anderen Ländern.

CiDRA Concrete Systems ist ein Marktführer bei digitalen Überwachungs- und Informationssystemen für Betonmischfahrzeuge. Hochpräzise On-Board-Systeme messen die Betonqualität während des Transports von der Betonmischanlage bis zur Baustelle. Kunden in den USA und Kanada nutzen den Service bereits in Form von Datenpaketen, die sie erwerben. So können Betonhersteller über ein cloudbasiertes Datenportal zu jedem Fahrzeug ihrer Flotte in Echtzeit Informationen zur Betonqualität abrufen, wie Verarbeitbarkeit oder Luftmenge.

Sika und CiDRA haben bereits Anfang 2019 eine Partnerschaft zur Einführung dieses Datenservices etabliert. Diese wird nun auf weitere Länder ausgedehnt, damit auch Betonhersteller ausserhalb der USA und Kanadas vom Service profitieren.

Phillippe Jost, Head Construction Sika: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit CiDRA Concrete Systems weiter zu stärken. Mit dieser IoT-basierten Technologie können wir unseren Kunden in der Betonindustrie neue digitale Lösungen zur Verfügung stellen. Die Optimierung des Mix Designs von Beton - unter Einbeziehung innovativer digitaler Überwachungstechnologien für den Transport und in Kombination mit unseren chemischen Zusatzmitteln - ermöglicht es unseren Kunden, die Leistung ihres Betons und ihre Rentabilität zu verbessern, indem die Anzahl der zurückgewiesenen LKW-Ladungen verringert wird."

Scott Anderson, Präsident von CiDRA Concrete Systems:"Unsere Partnerschaft mit Sika hat sich sehr gut entwickelt und bewiesen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert und Kunden in den USA und Kanada einen Mehrwert bringt. Wir freuen uns, dieses Angebot dank Sikas Position als Marktführer weltweit anbieten zu können."

Kevin Didden, CEO von CiDRA Concrete Systems: "Sika ist ein hervorragend geführtes Unternehmen und weltweit an der Spitze der Bauchemiebranche. Wir wissen die Unterstützung der Firmenleitung beim Aufbau einer soliden Basis für unsere Partnerschaft über die letzten 20 Monate sehr zu schätzen. Die Kapitalbeteiligung beweist erneut das Engagement von Sika im Rahmen dieser Zusammenarbeit, und wir sehen dadurch grossartige Chancen für beide Partner."









KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA AG FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25'000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von CHF 8.1 Milliarden.

Ende 2019 gewann Sika den Swiss Technology Award für eine bahnbrechende neue Klebstofftechnologie.

CiDRA FIRMENPROFIL

CiDRA wurde 1997 gegründet und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erschliessung neuer Geschäftsfelder, etwa in der Industrie für Öl und Gas, Papier und Zellstoff, bei der landwirtschaftlichen Verarbeitung und der Mineralienaufbereitung. CiDRA ist spezialisiert auf hochdifferenzierte Lösungen zur Mess- und Regelungstechnik für industrielle Prozesse. CiDRA Concrete Systems ist ein Spin-off-Unternehmen der CiDRA Minerals Processing Incorporated.

